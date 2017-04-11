Мир Иван Овечкин Украина будет покупать уголь ДНР и ЛНР по завышенной цене перекупщиков Представители республик прокомментировали заявление Петра Порошенко о возможной конфискации угля, добытого на неподконтрольных Киеву территориях

Заявление президента Украины о возможной конфискации угля, добытого в ДНР и ЛНР, не будет сочетаться с мирными инициативами, заявил «Известиям» председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Что имел в виду Петр Порошенко под словом «конфискация»? Давайте подождем, может, будут какие-то расшифровки. Но то, что это никак не сопоставляется ни с Минскими соглашениями, а скорее, с действиями в «нормандском формате». Это никак не сочетается с мирными инициативами — это факт», — сказал Пушилин.

Также, по мнению представителя ДНР, Украина в любом случае будет покупать уголь по завышенной цене.

«На данный момент поиском покупателей угля занимаются внешние администраторы. Решается, каким образом будет проходить реализация, и не исключено, что через длинную цепочку уголь будет попадать на Украину. На это мы повлиять, наверное, не сможем. Мы знаем, что Украине нужен уголь. Мы знаем, что Украина ищет поставщиков угля. Мы знаем, что эта цена будет гораздо выше для Украины, какой бы вариант она ни выбрала. А нам нужно реализовывать уголь. Каким образом здесь всё будет увязано, в рамках блокады, в рамках настроения радикалов — у Донбасса ничего не покупать, покажет время. Наши внешние администраторы настроены оптимистично в плане сбыта угля», — заявил Пушилин.

По мнению полпреда Луганской Народной Республики Владислава Дейнего, заявление о конфискации не говорит о нарастании военных действий.

«Это политическая агония. Сначала запретить ввоз этого угля, а теперь ставить вопрос о конфискации. Как он собирается везти? У нас есть заинтересованность обеспечить работу угольных предприятий. Украина будет покупать уголь или кто-то другой, это для нас абсолютно не принципиально. У нас есть задача, которая стоит в рамках комплекса мер по воссоединению экономического взаимодействия, но при полном противлении партнеров насильно это сделать невозможно. Развитие военных составляющих конфликта не зависит от экономической стороны. Как только какая-то лояльность украинской стороны проявляется в экономической части, тут же обостряется ситуация, где радикально настроенные элементы пытаются противоречить и обострять военную составляющую. События идут с оглядкой друг на друга, но военная составляющая не является решением экономических вопросов», — сказал «Известиям» Дейнего.

На данный момент уголь из Донбасса не поступает на Украину из-за объявленной Киевом блокады ЛНР и ДНР. Это привело к перебоям поставок угля на металлургические предприятия страны и теплоэлектростанции.