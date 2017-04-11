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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 04:17 Александр Чеков

Мэй и Меркель в разговоре с Трампом поддержали удар по Сирии

По мнению премьер-министра Великобритании и канцлера Германии Асад должен нести ответственность

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом США Дональдом Трампом поддержали ракетный удар по Сирии.

Об этом заявила пресс-служба американского президента.

«Мэй и Меркель выразили поддержку действиям Соединенных Штатов и согласились с президентом Трампом насчет важности того, что сирийский президент Башар Асад должен нести ответственность», – цитирует сообщение ТАСС.

Все три лидера договорились и дальше поддерживать связь по Сирии и другим международным вопросам.

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