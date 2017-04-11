Мир Александр Чеков КНДР готова отреагировать на любые провокации США В Северной Корее сочли отправку АУГ ВМС США к своим берегам доказательством агрессивных намерений

КНДР готова отреагировать на любые провокации со стороны США и готова «защитить себя силой оружия».

Об этом заявил МИД Северной Кореи.

«Направление атомного авианосца «Карл Винсон» в акваторию у берегов Корейского полуострова доказывает, что сценарий вторжения США в КНДР достиг серьезной фазы», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Кроме того, в заявлении сказано, что КНДР готова отреагировать в любой желаемой США форме военных действий в случае, если американцы сделают выбор в пользу превентивного удара.