Мир Андрей Миленин Фийон рассказал, о чем бы он поговорил в первую очередь с Трампом Темами такого разговора стали бы независимая внешняя политика Франции и усилия по недопущению конфликта между РФ и США

Бывший премьер-министр, а ныне кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон рассказал, о чем бы он поговорил в первую очередь с главой Белого дома Дональдом Трампом в случае своей победы.

Как заявил Фийон в эфире телеканала France 2, главными темами такого разговора стали бы независимая внешняя политика Франции и усилия по недопущению конфликта между Москвой и Вашингтоном.



Кандидат в президенты от партии «Республиканцы» также заявил, что главной угрозой для мира является исламский тоталитаризм, который распространился из-за ошибок США и, в частности, из-за начала американской военной кампании в Ираке.



Он выразил уверенность, что именно Франция может инициировать создание международного альянса с участием России по борьбе с радикальным исламом.

Также Фийон прокомментировал политику действующего президента страны Франсуа Олланда. По его мнению, французского лидера должно быть слышно в мире, тогда как Олланда «слышно не было никогда».



Президентские выборы пройдут во Франции в два тура — 23 апреля и 7 мая.

