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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 11:21 Наталья Преблагина

НПЗ имени Менделеева в Ярославской области вновь запустят летом

Все сотрудники завода вернулись на свои рабочие места

В апреле на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Менделеева в Ярославской области начнутся масштабные работы, связанные с профилактикой и подготовкой производства к запуску. Процесс отслеживается еженедельно в рамках совещаний рабочей группы при правительстве региона, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

На предприятии выпущен приказ об отмене временной приостановки деятельности. Все сотрудники — 377 человек — вернулись на свои рабочие мечта. Предварительно планируется запустить завод в середине лета.

Как ранее писали «Известия», всем сотрудникам выплатили долги по заработной плате. Этот вопрос находился на контроле у врио губернатора региона Дмитрия Миронова. Общий объем задолженности составлял 7,5 млн рублей. Однако актуальным остается ряд других проблем, в частности, касающихся отчислений в Пенсионный фонд.

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