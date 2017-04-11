Общество Андрей Миленин НАК: за 2016 год предотвращено 16 терактов в девяти городах России За этот период были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций, сообщил директор ФСБ России

За 2016 год правоохранители предотвратили 16 терактов в девяти городах России.

Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.



«Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде», — сказал он, отметив, что участниками нейтрализованных групп являлись граждане СНГ.



Он указал, что за год были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций.

Бортников также рассказал о наличии оперативной информации, согласно которой главари запрещенной в РФ террористической организации ИГ («Исламское государство») готовят теракты в России.



По его данным, в мигрантской среде экстремистами ведется активная вербовочная деятельность и рекрутируются исполнители терактов.



Он подчеркнул, что ФСБ во взаимодействии с другими правоохранительными органами реализует комплекс предупредительных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на недопущение атак террористов.

