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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 11:23 Светлана Храмова

Глава ФСБ предупредил об угрозе новых терактов в России

Осуществить атаки планируют члены запрещенной в России террористической группировки ИГ

Фото: REUTERS

ФСБ располагает данными о подготовке главарями группировки ИГ (запрещена в РФ) новых терактов в России.

«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации», — цитирует слова директора ФСБ, председателя Национального антитеррористического комитета РФ Александра Бортникова «РИА Новости».

Он также отметил, что главным примером этого служат теракты, совершенные в России, Британии, Швеции и Египте.

Бортников также отметил, что работа по антитеррору в России не отвечает всем существующим требованиям и не может обеспечить полную безопасность. Об этом свидетельствует теракт, произошедший на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погибли 13 человек. 

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