Глава ФСБ предупредил об угрозе новых терактов в России
Осуществить атаки планируют члены запрещенной в России террористической группировки ИГ
ФСБ располагает данными о подготовке главарями группировки ИГ (запрещена в РФ) новых терактов в России.
«В настоящее время поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке, вынашивают намерения осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации», — цитирует слова директора ФСБ, председателя Национального антитеррористического комитета РФ Александра Бортникова «РИА Новости».
Он также отметил, что главным примером этого служат теракты, совершенные в России, Британии, Швеции и Египте.
Бортников также отметил, что работа по антитеррору в России не отвечает всем существующим требованиям и не может обеспечить полную безопасность. Об этом свидетельствует теракт, произошедший на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погибли 13 человек.