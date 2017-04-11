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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 12:32 Надежда Конобеевская

Рособрнадзор впервые изучит качество преподавания ОБЖ

Итоги апрельского исследования будут подведены в течение полутора месяцев

Более 60 тыс. школьников впервые примут участие в Национальном исследовании качества образования (НИКО) по ОБЖ, сообщили «Известиям» в Рособрнадзоре.

В ведомстве уточнили, что НИКО пройдет в 1,5 тыс. школ из 75 российских регионов течение двух дней: 11 апреля — для 6-х классов, а 13 апреля — для 8-х общеобразовательных классов и 9-х военно-патриотических классов.

 «Раньше такого исследования не было, оно проводится впервые. Это не контрольная работа, это аналитическое исследование, чтобы понять уровень освоения программы предмета школьниками, может быть, корректировки вносить. Оценки за это никому не ставятся. Через месяц-полтора будут подведены итоги, тогда будем уже обсуждать с министерством и экспертами, как это применять на практике», — пояснили в ведомстве.

В Рособрнадзоре также отметили, что в дальнейшем подобные исследования планируется проводить раз в пять лет.

По словам руководителя Центра национальных и международных исследований качества образования и руководителя проектов НИКО и ВПР Сергея Станченко, среди 9-х классов НИКО пишут воспитанники кадетских школ. ОБЖ там уделяется особое внимание, поэтому интересно сравнить их результаты с итогами учеников 8-х классов общеобразовательных школ. Задача исследования в 6-х классах — привлечь внимание детей и их родителей к теме безопасности, отметил Станченко. Он уточнил, что дети этого возраста часто попадают в различные ЧП.

Национальные исследования качества образования — общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора.

Ведомство уже проверяло качество математического образования в 5-х, 6-х и 7-х классах, начального образования по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х классах, преподавания в области информационных технологий в 8-х и 9-х классах, образования по истории и обществознанию в 6-х и 8-х классах, а также по иностранным языкам в 5-х и 8-х классах.

В течение ближайших двух лет Рособрнадзор планирует исследования по химии и биологии в 10-х классах, по литературе и МХК в 6-х и 8-х классах, по географии в 7-х и 10-х классах, по физкультуре в 6-х и 10-х классах и по математике в 5-х, 7-х и 10-х классах.

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