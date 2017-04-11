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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 12:48 Светлана Храмова

Песков высказался о влиянии дочери Трампа на решение об ударе по Сирии

Кремль не вмешивается в семейные дела, заявил представитель Кремля

Сюжет: Авиаудар США по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о влиянии дочери президента США Иванки Трамп на решение отца нанести удар по Сирии. По словам представителя Кремля, российские власти никоим образом не вмешиваются в семейные отношения глав других государств.

«Семейные отношения в чете Трампов — это не вопрос Кремля. Кремль очень внимательно относится к тому, чтобы никоим образом не вмешиваться во внутренние дела других государств, а тем более в семейные дела лидеров других государств», — сказал он журналистам во вторник.

Песков также отметил, что всегда признателен другим странам за адекватное проявление взаимности в этом вопросе.

Ранее издание The Independent сообщило, что советник и дочь президента США Дональда Трампа Иванка серьезно повлияла на отца при принятии решения о нанесении ракетного удара по Сирии.

Ракетный удар по военной базе в провинции Хомс был нанесен в ночь на 7 апреля. После этого Иванка написала в своем Twitter: «Времена, в которые мы живем, взывают к сложным решениям. Я горжусь отцом, что он отказался принять эти ужасающие преступления против человечества».

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