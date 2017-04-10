Письмо автору
Понедельник, 10 апреля 2017
Понедельник, 10 апреля 2017
Мир 10 апреля 2017, 11:35 Светлана Храмова

МИД Сирии: авиаудар США подорвал репутацию администрации Трампа

Продолжение такой политики может вернуть «атмосферу холодной войны», заявили в ведомстве

Сюжет: Авиаудар США по Сирии

Действия США в Сирии подорвали репутацию новой администрации, они противоречат всем предвыборным обещаниям Дональда Трампа.

Об этом журналистам сообщил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

«Мы считаем, что подобные удары подрывают репутацию (властей. — «Известия») США внутри Америки и за ее пределами. Трамп сейчас противоречит всем своим предвыборным обещаниям, и это показывает бесчестность руководителей США и их предвыборных обещаний», — цитирует слова Микдада «РИА Новости».

Он также напомнил о демонстрациях, которые прошли перед зданием Trump Tower после произошедших авиаударов. По словам Микдада, они свидетельствуют о неодобрении американцами того, что США примерили на себя роль «мирового полицейского». Также он отметил, что продолжение такой политики администрацией Трампа в ближайшие годы вернет «атмосферу холодной войны» или времен вторжений США во Вьетнам и Ирак.

Замглавы МИД Сирии также сказал, что удары США направлены на поддержку тех, кто хочет провала межсирийских переговоров в Женеве и Астане. По его словам, больше всего действиям США обрадовались группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» ( запрещены в России).

Читайте также:

Посол Сирии в РФ рассказал о ракетном ударе США

Удар США по Сирии обострил кризис на Ближнем Востоке

США нанесли удар по аэродрому в Сирии на основе секретных материалов

Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Принятие российского проекта резолюции 136-й Межпарламентской ассамблеи — это победа здравого смысла
Константин Косачев
сенатор
Белла родилась с поэтической строчкой. И развила ее до великой поэзии
Александр Збруев
актер
Если военные последствия ракетного удара США по Сирии весьма скромные, то политические — просто устрашающие
Елена Супонина
востоковед
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту
Великий пост — это освобождение души от власти тела
Пантелеимон
епископ

Выбор редакции

Наверх