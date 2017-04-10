Мир Светлана Храмова МИД Сирии: авиаудар США подорвал репутацию администрации Трампа Продолжение такой политики может вернуть «атмосферу холодной войны», заявили в ведомстве Сюжет: Авиаудар США по Сирии

Действия США в Сирии подорвали репутацию новой администрации, они противоречат всем предвыборным обещаниям Дональда Трампа.

Об этом журналистам сообщил замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

«Мы считаем, что подобные удары подрывают репутацию (властей. — «Известия») США внутри Америки и за ее пределами. Трамп сейчас противоречит всем своим предвыборным обещаниям, и это показывает бесчестность руководителей США и их предвыборных обещаний», — цитирует слова Микдада «РИА Новости».

Он также напомнил о демонстрациях, которые прошли перед зданием Trump Tower после произошедших авиаударов. По словам Микдада, они свидетельствуют о неодобрении американцами того, что США примерили на себя роль «мирового полицейского». Также он отметил, что продолжение такой политики администрацией Трампа в ближайшие годы вернет «атмосферу холодной войны» или времен вторжений США во Вьетнам и Ирак.



Замглавы МИД Сирии также сказал, что удары США направлены на поддержку тех, кто хочет провала межсирийских переговоров в Женеве и Астане. По его словам, больше всего действиям США обрадовались группировки ИГ и «Джебхат ан-Нусра» ( запрещены в России).