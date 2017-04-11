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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 13:33 Андрей Миленин

Песков ответил на заявления Польши о крушении Ту-154М под Смоленском

В Кремле не знают, на чем основываются выводы польской комиссии о катастрофе польского борта номер один в апреле 2010 года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, на чем основываются выводы польской комиссии по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154М бывшего президента страны Леха Качиньского под Смоленском.

Ранее вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров. Также в распространенных документах говорится о том, что еще до касания с землей на борту самолета якобы произошел взрыв.

«У следствия есть определенные данные: и записи разговоров на борту, и записи пилотов и диспетчеров, которые таких свидетельств не содержат», — сказал Песков.

Польский борт номер один разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском в условиях плохой видимости при заходе на посадку. На борту были президент Польши Лех Качиньский и члены польского правительства, которые летели в Смоленск для участия в траурных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Всего в катастрофе погибли 96 человек. 

Ранее глава минобороны Польши Антони Мачеревич заявил, что принял решение рассекретить архивные материалы, которые касаются гибели президента Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

В феврале он анонсировал новое расследование по крушению самолета президента Леха Качиньского. Результаты предыдущей проверки показали, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета заключили, что пилоты Ту-154М приняли решение о посадке, хотя был туман. По одной из версий, летчики захотели посадить лайнер, понимая все риски, так как на них давили высокопоставленные пассажиры.

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