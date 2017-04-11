Мир Андрей Миленин В Молдавии по делу о коррупции задержали 19 человек Среди них три мэра, бухгалтер, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также представители девяти компаний

В результате обысков в правительстве и других государственных учреждениях Молдавии, которые проводили сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), задержано 19 человек.



Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря НЦБК Анжелу Старински, они они подозреваются в коррупции и нарушениях при проведении тендеров в рамках инвестиционных проектов.



«Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту на сумму в 28 млн леев (примерно $1,4 млн), — пояснила она.



Старински уточнила, что среди задержанных три мэра, бухгалтер одной из мэрий, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также главы и сотрудники девяти компаний. Все они задержаны на 72 часа.



В ходе кампании по борьбе с коррупцией проведены обыски в кабинетах министерства экономики и Фонда энергетической эффективности Молдавии. По данным местных СМИ, следственные действия проводятся по всей стране.



Напомним, 31 марта сотрудники НЦБК нагрянули с обыскам в министерство экономики Молдавии. В результате заместитель министра экономики Валерий Трибой был задержан на 72 часа по подозрению в коррупции, а затем его поместили под домашний арест на 30 суток. Кроме того чиновник был отправлен в отставку.

