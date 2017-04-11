Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 14:15 Андрей Миленин

В Молдавии по делу о коррупции задержали 19 человек

Среди них три мэра, бухгалтер, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также представители девяти компаний

В результате обысков в правительстве и других государственных учреждениях Молдавии, которые проводили сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), задержано 19 человек.

Как сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря НЦБК Анжелу Старински, они они подозреваются в коррупции и нарушениях при проведении тендеров в рамках инвестиционных проектов.

«Речь идет об оплате работ по повышению эффективности потребления энергии, термоизоляции, строительству и капитальному ремонту на сумму в 28 млн леев (примерно $1,4 млн), — пояснила она.

Старински уточнила, что среди задержанных три мэра, бухгалтер одной из мэрий, пять директоров гимназий и один замруководителя лицея, а также главы и сотрудники девяти компаний. Все они задержаны на 72 часа.

В ходе кампании по борьбе с коррупцией проведены обыски в кабинетах министерства экономики и Фонда энергетической эффективности Молдавии. По данным местных СМИ, следственные действия проводятся по всей стране.

Напомним, 31 марта сотрудники НЦБК нагрянули с обыскам в министерство экономики Молдавии. В результате заместитель министра экономики Валерий Трибой был задержан на 72 часа по подозрению в коррупции, а затем его поместили под домашний арест на 30 суток. Кроме того чиновник был отправлен в отставку. 

Читайте также:

В правительстве и других госучреждениях Молдавии проходят обыски​​​​​​​

Мультимедиа

Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
Патриарх Кирилл отслужил литургию в Благовещенском соборе Московского Кремля
16
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх