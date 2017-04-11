Мир Светлана Храмова Италия выступила против продления санкций в отношении России Главы стран G7 так и не пришли к согласию относительно введения ограничений против РФ, заявил глава МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что страна выступает против автоматического продления санкций в отношении России. Он также подтвердил, что главы МИД стран G7 не пришли к единому мнению относительно введения санкций против Москвы.



«На данный момент отсутствует согласие в отношении введения санкций против России как эффективного инструмента для достижения цели в Сирии», – цитирует Альфано «РИА Новости».

Он также отметил, что Россия должна быть как можно активнее вовлечена в разрешение сирийского конфликта, а не изолирована от него.



Ранее сообщалось, что главы МИД стран «семерки» в ходе встречи в итальянской Лукке не приняли решение по расширению санкций в отношении России и Сирии.

