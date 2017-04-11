Пятеро вербовщиков ИГ задержаны в Тверской области
В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)
Пять уроженцев Центральной Азии, подозреваемые в вербовке в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержаны в Тверской области.
Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону, в ходе следственных действий у задержанных были найдены видеозаписи, пропагандирующие деятельность террористов, а также различная религиозно-экстремистская литература. Сами подозреваемые занимались вербовкой в ряды ИГ для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.
В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.
Операция по задержанию проводилась силами ФСБ во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии.