Общество Андрей Миленин Пятеро вербовщиков ИГ задержаны в Тверской области В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)

Пять уроженцев Центральной Азии, подозреваемые в вербовке в ряды запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), задержаны в Тверской области.



Как сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону, в ходе следственных действий у задержанных были найдены видеозаписи, пропагандирующие деятельность террористов, а также различная религиозно-экстремистская литература. Сами подозреваемые занимались вербовкой в ряды ИГ для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке.



В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Операция по задержанию проводилась силами ФСБ во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии.