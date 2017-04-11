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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 14:28 Анастасия Мамина

Крымское вино арестовали на выставке в итальянской Вероне

Глава региона Сергей Аксенов назвал произошедшее хамством

Продукцию из Крыма арестовали на международной выставке вина в итальянском городе Верона.

Глава региона Сергей Аксенов прокомментировал случившееся, назвав это глупым политическим шагом. Он также подчеркнул, что все знали о том, что крымчане едут на выставку в составе делегации РФ.

«Хамство. На выставку приехали представители ряда крымских производителей вина. Вчера итальянская полиция непонятно по каким причинам арестовала всю продукцию. Сейчас министерство иностранных дел разбирается», — заявил он, передает «РИА Новости».

Аксенов также заверил, что власти Крыма не оставят своих производителей без поддержки.

Как стало известно СМИ, вина крымского производства забрали с российского стенда из-за того, что Украина обратилась в правоохранительные органы Италии.

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