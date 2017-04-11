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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 15:50 Иван Овечкин

Союз виноградарей призвал россиян бойкотировать итальянские вина

Президент Союза виноградарей и виноделов России призвал к бойкоту в ответ на арест крымских вин на выставке в Италии

На арест российского вина на выставке в Вероне нужно ответить бойкотом, заявил «Известиям» президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. По его словам, крымское вино, после того как продукцию сняли с презентационных стендов, очень долго не сможет попасть на европейский рынок.

«Они его просто не пустят на прилавок. После того как вино арестовали на выставке, где просто привезли показать, а не продавать, как можно ставить вопрос о его продажах. Можно говорить о том, что нашим покупателям в противовес этим «гадам итальянцам», которые сняли наше замечательное вино с прекрасного стенда, надо идти в магазин и покупать российское вино, а не итальянское», — сказал Попович.

По мнению эксперта, продажи вин из Крыма после инцидента на выставке вырастут в России и странах, где с удовольствием покупают российскую продукцию.

«В Китае нас будут лучше покупать, наверное, но не в Италии, не во Франции, не в Европе. У нас идут продажи с теми странами, которые нам не ставят палки в колеса, кто не вводит против нас санкции. Это много стран в Юго-Восточной Азии, есть африканские страны, есть Латинская Америка, в конце концов. Мир велик. Мы будем заниматься экспортом. Мы безусловно не согласны с решением итальянских властей. Нам кажется, это неправильно, что такое такую вещь сделали. Но в этом нет никакой трагедии», —заявил Попович.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов во вторник сообщил, что на международной винодельческой выставке в итальянской Вероне была арестована продукция, привезенная из Крыма. Полиция арестовала всю партию вин по жалобе властей Украины. Аксенов назвал это глупым политическим шагом.

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