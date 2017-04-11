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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 14:49 Григорий Медведев

Родственники 12 погибших при теракте в Петербурге получили выплаты

Городские власти выделили из резервного фонда 40,5 млн рублей на предоставление материальной помощи пострадавшим

Родственники 12 погибших жертв теракта в петербургском метро получили причитающиеся им выплаты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова.

Чиновник пояснил, что выплаты родственникам еще одного погибшего пока не произведены, потому что те еще не определились с наследователем данных средств.

Ржаненков отметил, что горожане и бизнес активно откликнулся на произошедшее, на разных счетах собрано 24 млн рублей, которые будут использованы для решения тех проблем пострадавших в результате теракта, на которые не могут быть использованы бюджетные средства.

Ранее правительство Санкт-Петербурга выделило из резервного фонда 40,5 млн рублей на предоставление материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим в результате взрыва.

Отмечается, что семьи погибших могут получить единовременно по 1 млн из городского и федерального бюджета, а также за счет средств Петербургского метрополитена — 2,025 млн рублей на одного погибшего. Кроме того, если погибший в момент теракта исполнял служебные обязанности, то его родственники могут получить 1 млн рублей от Фонда социального страхования РФ.

Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

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