Экономика Юлия Горностаева Гендиректор «Массандры»: нас никто не остановит от участия в выставках Янина Павленко заявила, что крымские вина вызывали повышенный интерес в Вероне

Отказаться от участия в международных выставках и конкурсах из-за инцидента на винной выставке Vanitaly в итальянской Вероне крымские виноделы не намерены, заявила во вторник глава совета ассоциации виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина», генеральный директор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко.



По словам Павленко, в произошедшем в Италии инциденте уже разбираются.

«Нас никто не остановит», — цитирует Павленко «РИА Новости».



Гендиректор «Массандры» отметила, что виноделы Крыма уже успели убедиться в том, что у них есть потребитель. До ареста продукция вызывала повышенный интерес со стороны участников выставки в Вероне, передает РЕН ТВ.



«Продукция пользовалась бешеной популярностью. Практически к самому моменту уже ничего не осталось. Большая часть была представлена на суд потребителей», — пояснила она.

Напомним, по данным СМИ, вина Крыма сняли со стенда в Вероне из-за обращения Украины в правоохранительные органы Италии.



Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что партия винодельческой продукции по неизвестным причинам была арестована в ходе выставки в Вероне. Он назвал арест глупым политическим шагом и хамством.

Аксенов заверил, что крымские власти своих производителей без поддержки не оставят.

