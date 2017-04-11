Мир 11 апреля 2017, 15:18 Анастасия Мамина
Главы МИД G7 признали, что в Минском процессе существует застой
При этом министры в очередной раз признали сложность ситуации на Украине
В ходе встречи в итальянской Лукке министры иностранных дел G7 признали, что в Минском процессе по Украине существует застой. Также главы МИД подтвердили приверженность ее территориальной целостности.
«Относительно ситуации на Украине — министры «семерки» признали ее сложность, и, к сожалению, определенный застой в процессе Минских переговоров, но в то же время подтвердили приверженность общим ценностям, включая территориальную целостность Украины», — сказал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, передает «РИА Новости».
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