Мир Анастасия Мамина Главы МИД G7 признали, что в Минском процессе существует застой При этом министры в очередной раз признали сложность ситуации на Украине

В ходе встречи в итальянской Лукке министры иностранных дел G7 признали, что в Минском процессе по Украине существует застой. Также главы МИД подтвердили приверженность ее территориальной целостности.

«Относительно ситуации на Украине — министры «семерки» признали ее сложность, и, к сожалению, определенный застой в процессе Минских переговоров, но в то же время подтвердили приверженность общим ценностям, включая территориальную целостность Украины», — сказал министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, передает «РИА Новости».