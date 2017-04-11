Политика Светлана Храмова Путин об обвинениях властей Сирии в химатаках: «Скучно, девочки» Президент отметил, что ситуация в Сирии напоминает события 2003 года, когда США начали кампанию в Ираке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Сирии, в том числе он ответил на обвинения в адрес сирийских властей по поводу применения химоружия. По словам главы российского государства, это событие должно быть тщательно расследовано. Для этого Россия планирует обратиться в структуры ООН в Гааге.

Президент также сообщил, что у России есть информация о том, что провокации с химоружием готовятся и в других районах Сирии.



«У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации, а я по-другому их назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии. В том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», – отметил он.



Путин также сказал, что ситуация в Сирии сильно напоминает события 2003 года, когда власти США начали кампанию в Ираке. Об этом глава российского государства говорил на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой. Путин добавил, что все то же самое происходит и сейчас, «партнеры кивают им».

«Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: «Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали», - сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что инцидент с химическим оружием произошел в сирийском Хан-Шейхуне, в результате погибли 80 человек и 200 были ранены. После этого ВМС США нанесли массированный удар крылатыми ракетами по сирийской правительственной авиабазе Шайрат. В результате атаки погибли 19 человек, среди которых есть и мирные жители.