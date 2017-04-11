Общество Андрей Миленин Васильева заявила о необходимости сокращения числа мест в аспирантуре По мнению главы Минобрнауки РФ, аспирантов не должно быть более 2–3 на кафедре

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на встрече с профессорско-преподавательским составом МГТУ имени Баумана заявила о необходимости сокращения числа мест в аспирантуре в несколько раз.



«Аспирантура должна стать действительно приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей», — сказала министр, отметив, что число аспирантов должно сократится до 2–3 человек на кафедру.

Васильева также отметила, что нужно вернуться к системе, когда защита кандидатской было настоящим событием, а защита докторской — «событием всей жизни».



Она также выразила не согласие с тезисом, что аспирантура — это третья ступень образования без обязательной защиты диссертации.

«Аспирант должен защититься. А не получить справку и пойти неизвестно куда», — указала Васильева.



Глава ведомства также пообещала проработать вопрос о возвращении вузам возможности самим распределять бюджетные места для аспирантуры между специальностями.

На данный момент Минобрнауки уже выделило 15 тыс. бюджетных мест для аспирантов на 2016/2017 учебный год.

