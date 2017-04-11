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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 17:05 Андрей Миленин

Васильева заявила о необходимости сокращения числа мест в аспирантуре

По мнению главы Минобрнауки РФ, аспирантов не должно быть более 2–3 на кафедре

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на встрече с профессорско-преподавательским составом МГТУ имени Баумана заявила о необходимости сокращения числа мест в аспирантуре в несколько раз. 

«Аспирантура должна стать действительно приоритетна, она должна действительно воспитывать исследователей», — сказала министр, отметив, что число аспирантов должно сократится до 2–3 человек на кафедру.

Васильева также отметила, что нужно вернуться к системе, когда защита кандидатской было настоящим событием, а защита докторской — «событием всей жизни». 

Она также выразила не согласие с тезисом, что аспирантура — это третья ступень образования без обязательной защиты диссертации. 

«Аспирант должен защититься. А не получить справку и пойти неизвестно куда», — указала Васильева.

Глава ведомства также пообещала проработать вопрос о возвращении вузам возможности самим распределять бюджетные места для аспирантуры между специальностями.

На данный момент Минобрнауки уже выделило 15 тыс. бюджетных мест для аспирантов на 2016/2017 учебный год.

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