Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Экономика 11 апреля 2017, 16:49 Надежда Конобеевская

Эксперт: легализовать операции с биткоинами — правильное решение

Попытки игнорировать криптовалюту или запретить ее использование в России были бы неудачными

Легализовать операции с криптовалютой — разумный шаг: это живое явление и регулировать его лучше, чем полностью запрещать, заявил «Известиям» председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

«Есть некое живое явление, и мы понимаем, что попытка его игнорировать или запретить не удались бы, потому что не очень понятно, что и как запрещать. Поэтому разумно, что его будут регулировать, и это очень здравый шаг: понятно, что регулирование всегда лучше, чем какие-то крайние движения в виде полных запретов», — сказал Достов.

Ранее СМИ со ссылкой на заместителя министра финансов России Алексея Моисеева сообщали, что российские власти уже в следующем году могут легализовать операции с виртуальной валютой (биткоинами).

При этом понятно, что Россия следует общему тренду, отметил Достов: количество стран, кодифицирующих биткоин, увеличивается чуть ли не ежемесячно, криптовалюта уже легализована в США и ряде европейских стран.

«Я бы не преувеличивал масштабы биткоина, так как это маленькая вещь, ее обороты невелики. Но она интересна, поэтому ее важно изучать и понимать. Поэтому я практически уверен, что дело не в самом биткоине — из попыток развивать его и регулировать вырастут интересные вещи в других традиционных областях банковского  дела и регулирования», — пояснил эксперт.

По его словам, если регулятор научится работать с биткоинами, то сможет применить свои знания для лучшего регулирования традиционных банковских услуг, электронных денег.

Проблема современного финансового и вообще технологического регулирования в том, что на предварительную разведку нет времени, отметил Достов.

«Если банковские счета входили в массовое потребление 100 лет, кредитные карточки — 20 лет, электронные деньги — 10 лет, то биткоин стал массовым за 5 лет. Поэтому вместо описательно-изучающего подхода регуляторы пытаются сделать что-то понятное, смотреть на реакцию и идти дальше. Это правильный подход», — заключил эксперт.

Читайте также:

Биткоины начала принимать к оплате крупная сеть электроники в Японии

Минфин скорректирует закон о биткоинах после встречи с экспертами

В РФ не будет уголовной ответственности за биткоины

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх