Экономика Надежда Конобеевская Эксперт: легализовать операции с биткоинами — правильное решение Попытки игнорировать криптовалюту или запретить ее использование в России были бы неудачными

Легализовать операции с криптовалютой — разумный шаг: это живое явление и регулировать его лучше, чем полностью запрещать, заявил «Известиям» председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов.

«Есть некое живое явление, и мы понимаем, что попытка его игнорировать или запретить не удались бы, потому что не очень понятно, что и как запрещать. Поэтому разумно, что его будут регулировать, и это очень здравый шаг: понятно, что регулирование всегда лучше, чем какие-то крайние движения в виде полных запретов», — сказал Достов.

Ранее СМИ со ссылкой на заместителя министра финансов России Алексея Моисеева сообщали, что российские власти уже в следующем году могут легализовать операции с виртуальной валютой (биткоинами).

При этом понятно, что Россия следует общему тренду, отметил Достов: количество стран, кодифицирующих биткоин, увеличивается чуть ли не ежемесячно, криптовалюта уже легализована в США и ряде европейских стран.

«Я бы не преувеличивал масштабы биткоина, так как это маленькая вещь, ее обороты невелики. Но она интересна, поэтому ее важно изучать и понимать. Поэтому я практически уверен, что дело не в самом биткоине — из попыток развивать его и регулировать вырастут интересные вещи в других традиционных областях банковского дела и регулирования», — пояснил эксперт.



По его словам, если регулятор научится работать с биткоинами, то сможет применить свои знания для лучшего регулирования традиционных банковских услуг, электронных денег.

Проблема современного финансового и вообще технологического регулирования в том, что на предварительную разведку нет времени, отметил Достов.

«Если банковские счета входили в массовое потребление 100 лет, кредитные карточки — 20 лет, электронные деньги — 10 лет, то биткоин стал массовым за 5 лет. Поэтому вместо описательно-изучающего подхода регуляторы пытаются сделать что-то понятное, смотреть на реакцию и идти дальше. Это правильный подход», — заключил эксперт.