Мир Светлана Храмова Госсекретарь США Тиллерсон прибыл с первым визитом в Москву Его спецборт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Россию, самолет с главой внешнеполитического ведомства приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве.

Это первый визит Госсекретаря США в Россию. Здесь он планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ряд СМИ также сообщил о возможной встрече Тиллерсона с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не анонсируют подобные встречи, и не подтвердил информацию.

Западные СМИ сообщают, что во время прилета Тиллерсона в столичном аэропорту был виден дым. Причиной этого стал пал травы за пределами аэропорта, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.