Мир Светлана Храмова Тиллерсон предложил России выбрать между США и Асадом Ранее перед выбором российских властей ставил глава МИД Британии Борис Джонсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия должна сделать выбор: присоединиться к США и их единомышленникам либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада.

Об этом он сказал во вторник в итальянском городе Лукка на встрече министров иностранных дел стран G7, передает Associated Press.



Он также отметил, что пока не знает, смогла ли Россия выполнить свои обязательства в Сирии. При этом ни в коем случае нельзя допустить в будущем повторения химической атаки в Идлибе.

По его словам, Вашингтон не считает, что у Асада есть какая-либо роль в будущем в Сирии. Но США заранее не знают, каким образом произойдет уход сирийского президента.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна сделать выбор между поддержкой «токсичного» режима Башара Асада или сотрудничеством со странами G7 в урегулировании сирийского конфликта.