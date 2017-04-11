Политика Светлана Храмова Песков не смог подтвердить данные СМИ о встрече Путина и Тиллерсона Ранее СМИ сообщили, что совместные переговоры запланированы на 12 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о встрече российского лидера Владимира Путина и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которая, по версии СМИ, должна состояться в среду, 12 апреля.

«Пока не могу подтвердить», — сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что такой встречи в графике российского президента пока нет. И в Кремле не анонсируют подобные мероприятия.

Ранее представитель Кремля заявил, что Тиллерсон приезжает в Россию, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

