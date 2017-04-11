Общество 11 апреля 2017, 17:49 Андрей Миленин
Пассажир погиб под колесами поезда на Ярославском вокзале в Москве
ЧП произошло на восьмой платформе пятого пути
На Ярославском вокзале в Москве под колесами поезда погиб пассажир.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел на восьмой платформе пятого пути. Пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
На данный момент не уточняется, как именно погибший попал под колеса поезда.
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