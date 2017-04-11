Общество Андрей Миленин Пассажир погиб под колесами поезда на Ярославском вокзале в Москве ЧП произошло на восьмой платформе пятого пути

На Ярославском вокзале в Москве под колесами поезда погиб пассажир.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел на восьмой платформе пятого пути. Пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



На данный момент не уточняется, как именно погибший попал под колеса поезда.

