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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 17:44 Григорий Медведев

Кудрин назвал ключевую проблему российской экономики

По мнению главы Центра стратегических разработок, необходимо повышать доверие граждан к государственным институтам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Низкое доверие граждан РФ к государственным институтам остается одной из ключевых проблем российской экономики.

Об этом на ежегодной апрельской конференции Высшей школы экономики заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

По его словам, «любая программа [развития экономики РФ], которая сегодня будет внесена, должна способствовать росту доверия к государственным институтам».

Кудрин подчеркнул, что «пока доверие не возникнет, в эту программу не будут верить».

По данным экс-министра, «предыдущие программы реализовывались в самом максимальном виде на 40%».

«Поэтому ожидания такие: любые программы, которые будут внесены, даже самые благие, не будут выполнены наполовину», — цитирует Кудрина ТАСС.

Кудрин сослался на данные опроса ВЦИОМа, согласно которым особо низким доверием пользуется правительство — ниже, чем другие институты, суды и Госдума.

«Это ключевые институты, на которых базируется инвестиционный климат», — подчеркнул Кудрин. При этом доверие к армии остается высоким, отметил он.

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