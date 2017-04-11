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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Экономика 11 апреля 2017, 12:15 Елена Баталина

Существенный рост зарплат россиян в 2017 году предрекли в ООН

Представитель ILO в то же время отметил, что в РФ имеет место существенная разница в уровне оплаты труда мужчин и женщин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Заплаты россиян в 2017 году могут увеличиться на 2–3%. Об этом заявили в Международной организации труда (ILO) — специальном учреждении ООН, которое занимается вопросами регулирования трудовых отношений и в которое входит 186 стран, включая Россию. Кроме того, в 2018 году прогнозируется еще больший рост зарплат. Об этом сообщил главный специалист по вопросам заработной платы ILO в Женеве Патрик Бельзер.

В то же время он отметил, что статистические данные о зарплатах в РФ стоит воспринимать с осторожностью, поскольку сведения не всегда подаются в полном объеме. Бельзер добавил, что заработную плану в России определяет не статус занятости, а изменение в экономике страны. Отмечается, что за первые 10 лет она упала более чем в два раза, а с 2000 года — выросла вдвое. Специалист также добавил, что ситуация в России касательно системы соцзащиты работников относительно благополучна, включая тенденцию улучшения положения женщин в этом аспекте, сообщает агентство «Прайм». В то же время имеет место существенная разница в уровне оплаты труда мужчин и женщин, несмотря на достаточно высокий уровень образования среди последних.

«Если в России она составляет 27%, то в большинстве европейских стран — около 20%», — цитирует представителя ILO «Коммерсант».

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