Общество Юлия Горностаева Георгия Гречко похоронили на Аллее космонавтов Троекуровского кладбища Церемония погребения дважды Героя СССР прошла в закрытом режиме Фото: РИА Новости/Антон Белицкий

Космонавта, дважды героя СССР Георгия Гречко похоронили во вторник на Троекуровском кладбище на Аллее космонавтов в Москве. Церемония погребения прошла в закрытом режиме.



Ранее Георгия Гречко проводили в последний путь родственники, друзья, сослуживцы, космонавты. Гражданская панихида и отпевание начались в полдень.

Первое, о чем вспоминали собравшиеся проводить космонавта в последний путь, — Георгий Михайлович всегда улыбался.



Коллега Гречко космонавт Алексей Леонов рассказал, что звонил ему в день смерти. Обычно он всегда брал трубку, а в этот раз не взял. «Я супруге говорю: что-то случилось, Жора не отвечает. А через 20 минут мне позвонили и сказали… Ушел человек. Великий. Пытливый ученый, добрый друг», — цитирует Леонова телеканал «360».

Дочь Сергея Королева вспомнила, что Гречко всегда был душой компании и часто приезжал гостить к ним на дачу.



Огромный вклад Георгий Михайлович Гречко внес в ракетостроение, принимал участие в создании первого искусственного спутника Земли и ракеты Р-7. При этом он был добрым и скромным человеком и никогда не кичился своим высоким положением в космонавтике и заслугами.



Первый полет Гречко в космос состоялся в 1975 году. Он продлился почти месяц. В общей сложности космонавт пробыл на орбите 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд. В открытый космос он выходил на 1 час 28 минут.



Помимо космоса Гречко увлекался многими вещами. Он занимался экстремальными гонками, парашютным спортом, горными лыжами, планеризмом и стрельбой. Более 10 лет он был ведущим телевизионной программы «Этот фантастический мир».

Георгий Михайлович Гречко скончался в ночь на субботу в возрасте 85 лет.

