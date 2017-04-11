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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 18:40 Иван Овечкин

«Ельцин Центр»: появление супермаркета — спланированная концепция

В известном выставочном комплексе Екатеринбурга будут продавать алкоголь и продукты

В екатеринбургском «Ельцин Центре» подтвердили «Известиям», что 21 апреля в здании комплекса запланировано открытие супермаркета. Это будет единственное в округе место продажи алкоголя и продуктов питания. 

Администрация центра уже научилась выдерживать критику со стороны уральцев, которые считают, что музейная площадка и супермаркет несовместимы, рассказала «Известиям» пресс-секретарь «Ельцин Центра» Елена Волкова.

«Мы зарекомендовали себя как культурная площадка. И то, что в «Ельцин Центре» открываются магазины, некоторыми жителями города воспринимается в штыки. Это не значит, что магазин будет как-то мешать работе. Например, если мы участвуем в Ночи музеев, то сейчас мы уже обговариваем, что алкоголь не будет продаваться в этот день. Наша охрана ограничивает доступ в «Ельцин Центр» людей в алкогольном опьянении, распитие алкогольных напитков на территории комплекса запрещено в необорудованных местах. Соответственно правопорядок будет соблюден», — сказала Волкова.

По словам представителя «Ельцин Центра», магазин был задуман еще на стадии проектирования комплекса.

«Чтобы этот комплекс развивался, необходимы дополнительные источники финансирования. Именно с этой целью центр был спроектирован также как деловой и торговый комплекс», — сказала Волкова.

«Ельцин Центр» — общественный, образовательный и культурный центр в Екатеринбурге, открытый в 2015 году. Одним из основных объектов в нем является музей первого президента России Бориса Ельцина. Ранее на парламентских слушаниях в Совете Федерации режиссер Никита Михалков заявил, что программы центра дают идеологизированную трактовку истории России и дети, посещающие центр, получают искаженную информацию о ней. После этого Наина Ельцина назвала заявление Михалкова «ложью и оскорблениями».

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