Общество 11 апреля 2017, 18:41 Надежда Конобеевская
Электричка сбила насмерть мужчину на Ярославском вокзале
Проводится проверка
Электричка сбила мужчину на Ярославском вокзале в Москве, пострадавший погиб на месте, сообщили «Известиям» в отделе информации и общественных связей транспортного управления МВД по ЦФО.
«Электричка подходила к станции Москва Ярославская, мужчина пытался перебежать [дорогу] в неустановленном месте, но электричка его зацепила. К сожалению, мужчина скончался на месте», — пояснили в ведомстве.
По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 16.30. В полиции уточнили, что личность погибшего пока не установлена, проводится проверка.
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