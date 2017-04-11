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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 18:41 Надежда Конобеевская

Электричка сбила насмерть мужчину на Ярославском вокзале

Проводится проверка

Электричка сбила мужчину на Ярославском вокзале в Москве, пострадавший погиб на месте, сообщили «Известиям» в отделе информации и общественных связей транспортного управления МВД по ЦФО. 

«Электричка подходила к станции Москва Ярославская, мужчина пытался перебежать [дорогу] в неустановленном месте, но электричка его зацепила. К сожалению, мужчина скончался на месте», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 16.30. В полиции уточнили, что личность погибшего пока не установлена, проводится проверка.

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