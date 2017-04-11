Общество Светлана Храмова Задержаны первые возможные участники перестрелки на АЗС в Домодедово В результате инцидента один человек погиб, еще трое находятся в больнице

Подмосковные полицейские установили и задержали первых подозреваемых по делу о стрельбе на автозаправке в Домодедово.

Об этом во вторник, 11 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Было установлено, что инцидент произошел между сотрудниками компании, осуществляющей легальные пассажирские перевозки, и представителями организации, занимающейся перевозками граждан нелегально. Погибший и пострадавшие являются сотрудниками компании легальных пассажирских перевозок», — приводятся на сайте ведомства слова Волк.

Задержание возможных участников перестрелки произошло возле одного из домов по улице Курыжова в Домодедово. Ими стали трое местных жителей в возрасте от 22 до 36 лет.

Стрельба произошла в понедельник, 10 апреля, на автозаправке в Домодедово на 43-м км автодороги М-4 «Дон» около ресторана быстрого питания. Перестрелку устроили около 15 человек, в результате один человек погиб, еще трое госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.