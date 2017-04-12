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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Гаджеты & Телеком 12 апреля 2017, 00:01 Василиса Белокопытова

Русские рэперы хотят 5,4 млн рублей от «Яндекса»

Правообладатель подал в суд на музыкальный сервис популярного портала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Компания «СО/Эра Мьюзик» подала в суд на «Яндекс» с требованием взыскать 5,4 млн рублей за нарушение авторских и смежных прав.

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Спор касается размещения на сервисе «Яндекс.Музыка» произведений двух российских музыкальных проектов — 25/17 и «Лед 9». Исключительная лицензия на эту музыку принадлежит истцу. Правообладатель вел переговоры с интернет-порталом, но договориться не удалось.

Представитель истца в суде, управляющий партнер юрфирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков рассказал, что компания «СО/Эра Мьюзик» предоставляла свои каталоги «Яндексу» — в том числе альбомы группы 25/17 и «Лед 9». Но правообладателю стало известно, что «Яндекс» нарушил условия и сроки использования, оговоренные в лицензии. К примеру, изображения артистов использовали для рекламы «Яндекс.Музыки». Другие претензии Кульков не раскрывает.

— «Яндекс.Музыка» получала доходы от рекламы и от платной подписки в мобильном приложении, — заявил Максим Кульков. — Для рекламы мобильного приложения использовали портреты наших артистов.

Договориться об урегулировании ситуации не удалось. 5 апреля ООО «СО/Эра Мьюзик» предъявило иск о незаконном размещении альбомов и изображения артистов 25/17 и «Лед 9». Предварительное заседание суда назначено на 23 мая. Сумма заявленной компенсации —5,4 млн рублей.

Управляющий партнер юридической фирмы «Зарцын, Янковский и партнеры» (занимается сопровождением IT и интернет-компаний) Людмила Харитонова заявила, что у правообладателя есть все шансы выиграть дело.

— В суде нужно будет доказать всего два факта: что истец действительно обладает правами и что у «Яндекса» таких прав нет. Обычно это очень просто, — прокомментировала Людмила Харитонова. — Использование чужих произведений запрещено. Если истец в суде докажет факт переговоров, то есть «Яндекс» знал, что нарушает закон, и ничего с этим не сделал, — это может стать основанием для повышения компенсации.

Гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (объединяет правообладателей музыкального контента) Леонид Агронов отметил, что в России «некрупные» владельцы прав на музыку редко обращаются в суд.

В России небольшие музыкальные издатели крайне редко обращаются в суд за защитой своих прав.

— У меня нет рационального объяснения, почему так происходит, это странно и неправильно, — заявил Леонид Агронов. — В итоге страдает вся индустрия. Крупные правообладатели это поняли давно.

В «Яндексе» не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

25/17 — популярная российская рэп-группа, «Лед 9» — отдельный проект этих же музыкантов. ООО «СО/Эра Мьюзик» отвечает за музыкальный менеджмент более 30 артистов, среди которых Loc-Dog, On-the-Go, Юлия Паршута, 25/17, «Лед 9» и др.

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Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
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политконсультант
Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
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