Мир Григорий Медведев Полиция пока не знает, что именно взорвалось около автобуса «Боруссии» В результате инцидента ранения получил игрок Марк Бартра

Полиция Дортмунда заявила, что ей пока неизвестно, что именно взорвалось возле автобуса футбольного клуба «Боруссия Дортмунд», передает Reuters.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало возле автобуса футбольного клуба «Боруссия Дортмунд» по дороге на стадион. Ранения получил игрок Марк Бартра.

По данным Bild, всего взрывов было три. Инцидент произошел, когда автобус был припаркован у обочины примерно в 10 км от стадиона Дортмунда.

