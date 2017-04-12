Общество Егор Кучер Гендиректор «Массандры» прокомментировала арест крымских вин в Италии Янина Павленко отметила, что таким образом российской продукции была сделана хорошая реклама

Гендиректор винзавода «Массандра» Янина Павленко заявила, что изъятием продукции предприятия на выставке в Вероне власти Италии сделали винам Крыма хорошую рекламу.

Она отметила, что было снято минимальное количество бутылок, так как крымская продукция шла просто нарасхват, передает ТАСС.

«По сути, этот инцидент стал для нашего предприятия хорошей рекламой. Санкции когда-нибудь снимут, а известность останется», — заявила Павленко.

По ее словам, «Массандра» достигла своей главной цели — познакомила гостей выставки в Вероне с крымской продукцией. «Пиар стал дополнительным бонусом», — заявила она.

Ранее Павленко уже подчеркивала, что отказаться от участия в международных выставках и конкурсах из-за инцидента на винной выставке Vanitaly в итальянской Вероне крымские виноделы не намерены.