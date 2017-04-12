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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 00:50 Егор Кучер

Пиратам дадут «скидку» на компенсации правообладателям

Министерство культуры доработало соответствующий законопроект

Министерство культуры внесло изменения в законопроект о правилах расчета компенсаций, которые взыскивают правообладатели с нарушителей. «Скидку» из-за несоразмерности причиненного ущерба теперь смогут получить не только предприниматели, но и компании.

Как сказано в материалах Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, корректировки Гражданского кодекса в этой связи стали актуальны после решения Конституционного суда РФ от ноября 2016 года. В решении было сказано, что в отдельных случаях суды имеют право назначать индивидуальным предпринимателям сумму компенсации за нарушение авторских прав ниже установленного законом минимального предела.

Поводом для решения КС стал тот факт, что сегодня, согласно закону, правообладатель требует с нарушителя не возмещения причиненного ущерба, так как для этого нужно доказать размер этого ущерба, а требует компенсации. Закон определяет, что за каждый объект интеллектуальной собственности компенсация составляет от 10 тыс. до 5 млн рублей. Таким образом, суд может оценить пиратский компакт-диск с 200 песнями в 4 млн рублей.

В итоге появились поправки, разрешающие судам взыскивать с индивидуальных предпринимателей компенсацию «ниже низших пределов», которые указаны в законе. При это должны быть соблюдены определенные условия. Так, например, для получения «скидки» должно быть установлено, что правонарушение совершалось впервые, не было грубым, не являлось основной частью предпринимательской деятельности. Также должно быть соблюдено главное условие — компенсация многократно должна превышать размер причененных правообладателю убытков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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