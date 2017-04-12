Мир Егор Кучер Полиция: взрывы в Дортмунде были нападением на «Боруссию» На месте происшествия была найдена записка злоумышленника

Немецкая полиция полагает, что взрывы в Дортмунде были заранее спланированным нападением на футболистов команды «Боруссия», на месте ЧП также была найдена записка злоумышленника, подтверждающая эту версию, заявил глава полиции города Грегор Ланге.

Он отметил, что полиция изначально предполагала, что взрывы были спланированы. При этом рассматриваются все версии, приоритетной пока нет. При этом Ланге сообщил, что возле гостиницы, где проживала команда, было найдено четвертое взрывное устройство, но оно оказалось муляжом, передает ТАСС.

Как заявила представитель прокуратуры Сандра Люке, на месте взрывов была найдена записка злоумышленника, полиция проверяет ее подлинность.

«В записке содержится признание ответственности за взрыв», — рассказала Люке. Она отметила, что следствие пока не может разглашать информацию о содержании записки.