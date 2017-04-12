Мир Егор Кучер СБ ООН 12 апреля проголосует по Сирии В постоянном представительстве России заявили, что будет рассматриваться проект, внесенный США, Великобританией и Францией Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции по Сирии состоится 12 апреля в 15 часов по времени Нью-Йорка, заявили в российском постпредстве.

Там уточнили, что голосование пройдет по проекту, внесенному Великобританией, США и Францией. По данным постпредства, новый проект этих стран практически не претерпел изменений в сравнении с внесенным в СБ первоначально, передает РИА «Новости».

Новый проект резолюции западных стран относительно применения химоружия в Сирии был внесен в СБ ООН во вторник. Всего в Совбез ООН было внесено три проекта резолюций. Первый внесли Великобритания, США и Франция, второй — Россия. Третий вариант распространили десять временных членов ООН.