Общество Егор Кучер Усманов опроверг обвинения Навального о загородной усадьбе Миллиардер объяснил, почему обвинения из фильма о премьер-министре Дмитрии Медведеве не являются правдой Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Договор из фильма Алексея Навального о главе правительства Дмитрии Медведеве касается другого земельного участка, заявил миллиардер Алишер Усманов.

По словам Усманова, изначально он купил этот участок для своей сестры, но она не захотела там жить. Миллиардер посоветовал Навальному обратиться к официальным лицам, владеющим документами и полной информацией, а не заниматься выдумыванием, пишут «Ведомости».

«Разъяснили бы, что интересующий его договор был частью сделки, касающейся другого участка фонда под руководством господина Елисеева», — сказал Усманов.

Миллиардер рассказал, что передал фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева земельный участок с гостевым домом, а взамен получил участок вблизи собственного. По словам Усманова, фонд планировал реализовать рядом с его участком девелоперский проект по строительству сразу пяти особняков.

Усманов также сообщил, что давно искал возможность расширить свой участок, где он живет уже более 20 лет, поэтому предложил обменять их участок в 12 гектаров на участок сестры.

Напомним, ранее Алишер Усманов заявил. что подаст в суд на Навального за клевету, содержащуюся в его фильме о Дмитрии Медведеве, где утверждается, что миллиардер пожертвовал участок с домом фонду «Соцгоспроект», который якобы связан с Дмитрием Медведевым.