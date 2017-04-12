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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 08:59 Иван Овечкин

В Москве 12 апреля вечером возможен снег

Полярный циклон принес принес в столицу переменчивую погоду

Сюжет: Погода

В среду 12 апреля Московская область будет находиться в тыловой части дождливого и ветреного циклона. Переменчивый характер погоды увеличивает вероятность осадков, сообщают в центре погоды «Фобос».

«В Москве и области облачно, с неустойчивыми прояснениями, кратковременные небольшие дожди. Максимальная температура в столице +6…+8 градусов, по области +5…+10. Ветер юго-западный 4–9 м/с, порывистый.

Атмосферное давление пониженное — 738 мм рт. ст.», — говорится в сообщении. 

По  мнению синоптика, во второй половине дня в Москве местами возможен мокрый снег.

«Вечером местами возможен мокрый снег», — сообщил «Известиям» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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