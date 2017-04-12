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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Политика 12 апреля 2017, 10:13 Анастасия Мамина

Путин: действия ВС РФ в САР должны мешать возвращению террористов в РФ

Президент подчеркнул, что это правильные действия

Российский президент Владимир Путин заявил, что военные действия РФ в Сирии должны препятствовать возвращению террористов на территорию России.

«Наши военнослужащие, наша группировка, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, делают это именно для того, чтобы никто не смог сюда вернуться», — сказал глава государства в интервью телеканалу «Мир 24».

При этом президент также отметил, что «если такое иногда происходит, то это говорит о том, что мы сделали правильный выбор». Путин подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы минимизировать этот возврат.

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