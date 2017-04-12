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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 10:13 Ксения Аскерова

В Рязани приступили к плановому ремонту дорог

Дорожные работы продлятся до октября текущего года

Строители в Рязани приступили к осуществлению плановой дорожно-ремонтной кампании, запланированной на 2017 год.

В частности, рабочие уже приступили к строительно-монтажным работам на улице Бирюзовой, Лесопарковой и проезде Речников. На улицах Трудовая, Разина, Чкалова, Высоковольтная, Прижелезнодорожная и Старообрядческий проезд ведутся подготовительные работы.

Как сообщает РИА «7 новостей», в текущем году планируется отремонтировать 32 участка дорог общей протяженностью порядка 47 км.

Напомним, в текущем году объем дорожного фонда Рязанской области составил свыше 5 млрд рублей. В частности, эти средства направят на содержание автодорог, их капитальный ремонт, строительство и реконструкцию, сообщили местные власти на совещании. Средства реализуют в рамках госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014–2022 годы».

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