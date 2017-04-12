Мир Юлия Горностаева Дворкович: Си Цзиньпин приедет в Россию в начале июля Ранее Дональд Трамп назвал свою встречу с председателем КНР очень успешной

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию в начале июля. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил в среду на встрече с первым вице-премьером КНР Чжаном Гаоли.

«Мы готовимся к визиту господина Си Цзиньпина в начале июля», — цитирует Дворковича агентство «Прайм».

Ранее состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором американский лидер назвал их недавнюю встречу «очень успешной» и выразил надежду, что в скором времени состоится его ответный визит в Китай, сообщило Центральное телевидение Китая.

По словам президента США, он был очень рад принять председателя КНР Си Цзинипина.



«Эта встреча получилась очень успешной. Поддержание тесных контактов между двумя лидерами крайне важно. Я надеюсь совершить государственный визит в Китай», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялась во Флориде 6–7 апреля.

