Анна Шухнина В День космонавтики у музея «Самара Космическая» обвалился склон Сегодня там должно пройти торжественное мероприятие с участием городских властей

Часть склона обвалилась в районе музейно-выставочного центра «Самара Космическая» в Самаре. Это произошло накануне Дня космонавтики и торжественной церемонии, приуроченной к этому празднику, в которой должны принять участие высокопоставленные чиновники, сообщает НИА «Самара».



Как говорят очевидцы, провал грунта зафиксирован с той стороны, где сейчас строится парковка.



Официальные источники пока никак не прокомментировали произошедшее.



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