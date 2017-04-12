12 апреля 2017, 13:15 Анна Шухнина
В День космонавтики у музея «Самара Космическая» обвалился склон
Сегодня там должно пройти торжественное мероприятие с участием городских властей
Часть склона обвалилась в районе музейно-выставочного центра «Самара Космическая» в Самаре. Это произошло накануне Дня космонавтики и торжественной церемонии, приуроченной к этому празднику, в которой должны принять участие высокопоставленные чиновники, сообщает НИА «Самара».
Как говорят очевидцы, провал грунта зафиксирован с той стороны, где сейчас строится парковка.
Официальные источники пока никак не прокомментировали произошедшее.
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