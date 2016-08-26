Лавров и Керри на переговорах по Сирии сделали уже второй перерыв

Консультации между сторонами длятся уже более 10 часов
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри взяли вторую паузу в ходе переговоров в Женеве, передает корреспондент «Известий».
Таким образом, консультации длятся уже более 10 часов.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран проходят в одном из отелей в Женеве. Главная тема переговоров — налаживание координации РФ и США в борьбе с террористами в Сирии.
Напомним, ранее спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура присоединился к консультациям Лаврова и Керри по Сирии.
Последняя встреча главы российского МИДа и госсекретаря США прошла в июле в Москве и длилась более 13 часов. Тогда стороны не вышли с переговоров с конкретными договоренностями.
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