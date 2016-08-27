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Число жертв землетрясения в Италии возросло до 281 человека

Своих домов в провинциях Лацио, Умбрия и Марке лишились 2,5 тыс. человек

Жертвами землетрясения, потрясшего ряд районов Италии в ночь на 24 августа, стал 281 человек, сообщили местные СМИ.

«Число жертв возросло до 281 человека», — говорится в сообщении телеканала RaiNews24, который привел данные Службы гражданской обороны Италии.

Число раненых, по его данным, составило 388 человек, около 2,5 тыс. человек лишились крова. В Аматриче числятся погибшими 221 человек, 11 в Аккумоли, 49 — в Аркуата-дель-Тронто. По сообщениям властей, подземные толчки все еще продолжаются.

Ранее в пятницу «Известия» писали, что количество жертв стихийного бедствия достигло 267. В настоящий момент 387 пострадавших находятся в больницах. С момента начала землетрясения было зафиксировано около 460 подземных толчков. Сейчас спасатели и добровольцы продолжают поиски под обломками зданий.

Напомним, стихия затронула три итальянские области — Лацио, Умбрия и Марке.

27 августа в Италии объявлен национальный траур по жертвам землетрясения.

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Известия // суббота, 27 августа 2016 года

Число жертв землетрясения в Италии возросло до 281 человека

Своих домов в провинциях Лацио, Умбрия и Марке лишились 2,5 тыс. человек

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