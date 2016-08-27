BMW чемпионки ОИ-2016 снята с продажи из-за интереса коллекционеров

Объявление о продаже «олимпийского» подарка Дмитрия Медведева одной из российских синхронисток — машины BMW X6 — более не активно, так как автомобилем заинтересовались коллекционеры из Санкт-Петербурга, рассказала продавец.

Она также опровергла сообщения о том, что автомобиль якобы взлетел в цене со стартовых 4 млн 670 тыс. рублей. Продавец также рассказала, что публикация объявления о продаже машины вызвала ажиотаж и шквал звонков с предложениями покупки, сообщает «Р-Спорт».

«В том числе ей серьезно заинтересовались коллекционеры из Санкт-Петербурга», — отметила продавец.

Ранее «Известия» сообщали, что на сайте auto.ru продали автомобиль BMW X6, подаренный государством победителю Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Объявление с предложением приобрести машину белого цвета за 4,67 млн рублей появилось 25 августа. В тот же день чемпионы и призеры Олимпиады-2016 получили госнаграды и ключи от новых автомобилей BMW.

Реагируя на повышенный интерес общественности к продаже «олимпийского» автомобиля, министр спорта России Виталий Мутко призвал спокойнее относиться к тому, что одна из российских спортсменок решила продать подаренный ей автомобиль.

Напомним, чемпионками на ОИ-2016 в синхронном плавании в составе группы стали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева. Также медали высшей пробы в состязании дуэтов завоевали Ромашина и Ищенко.

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