Корпорацию «МиГ» возглавит человек из «Сухого»

Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Сергей Коротков покидает свой пост. Главным претендентом на его пост называют Илью Тарасенко, главу компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что Коротков по-прежнему будет генеральным конструктором и вице-президентом ОАК по инновациям. Предстоящее назначение Тарасенко на пост главы «МиГ» в ОАК не прокомментировали.

— Решение о перестановке было принято уже давно, но официально об отставке Короткова было объявлено в ОАК 25 августа , — рассказал собеседник «Известий» в авиастроительной корпорации. — Тарасенко показал себя как хороший управленец и экономист. Он добился не только увеличения выпуска «Суперджетов», но и способствовал их активному продвижению на международном авиационном рынке. В то же время Тарасенко, работая в ГСС, не занимался военной авиацией и практически не сталкивался с государственным оборонным заказом.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, отставка с должности генерального директора Сергея Короткова, но сохранение за ним поста генерального конструктора говорит о том, что к главе «МиГ» со стороны ОАК, возможно, были достаточно серьезные вопросы.

— Скорее всего, были проблемы в области организации работ, экономических показателей и выполнения военных заказов, в том числе и иностранных, — предположил Иван Коновалов. — В частности, не так давно военно-морской флот Индии сообщил, что достаточно большое количество новейших палубных истребителей Миг-29К/КУБ находятся в неисправном состоянии.

В РСК «МиГ» от комментариев воздержались.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, возглавив в 2011 году российскую самолетостроительную корпорация «МиГ», Сергей Коротков не смог решить главную задачу — вернуть былое превосходство самолетам легендарной фирмы, выпустившей в свое время такие машины, как МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25 и МиГ-27, долгие годы составлявшие основу авиапарка ВВС СССР и десятков стран мира.

— С приходом Сергея Короткова началось активное продвижение новейшего двухместного истребителя МиГ-35, который должен был стать прорывным проектом самолетостроительной корпорации, — рассказал Дмитрий Болтенков. — Испытания «тридцать пятого» всё еще продолжаются, а ВКС России ограничились закупкой 14 более старых МиГ-29СМТ. Из крупных контрактов у РСК «МиГ» только поставка истребителей Египту, один полк палубных МиГ-29КР/КУБР недавно вошел в состав ВМФ России. Но это не принципиально новые машины, а доработанные под отечественные требования МиГ-29К, ранее поставленные ВМС Индии. И больше одного полка военно-морской флот закупать не планирует. Нет на «палубники» и заказов от иностранных государств.

Как отметил Болтенков, за прошедшие годы, многолетний конкурент «МиГ» — корпорация «Сухой» — не только полностью заполнила парк ВКС России своими машинами, но и поставила несколько сотен Су-30 иностранным заказчикам. А интерес к новейшим фронтовым бомбардировщикам Су-34 и сверхманевренным истребителям Су-35 уже проявили несколько стран.

Сергей Коротков один из немногих топ-менеджеров российской авиапромышленности, прошедший путь от простого инженера-конструктора третьей категории до генерального конструктора ОАК. Окончив в 1983 году факультет «Самолето- и вертолетостроение» МАИ, он был направлен в ОКБ «Сухого» на должность инженера-конструктора третьей категории. После службы в Советской армии Коротков в 1988 году вернулся в ОКБ «Сухого», где и проработал до 2011 года, последовательно занимая посты от ведущего конструктора до первого заместителя генерального директора. В 2011 году Сергей Коротков возглавил РСК «МиГ», в тот момент когда корпорация несла огромные убытки, достигшие за год 1,4 млрд рублей. В 2013 году компания выправила экономические показатели, получив прибыль в 50 млн рублей. Улучшение показателей было обусловлено подписанием и авансированием контракта на поставку ВМФ России двадцати с лишним палубных истребителей.

В ОАК отметили личный вклад Короткова в развитие военно-технического сотрудничества и формирование «устойчивых доверительных отношений с руководством ключевых стран — потребителей российской авиационной техники». По состоянию на начало 2016 года объем прямых заключенных РСК «МиГ» контрактов с инозаказчиками составляет более $5 млрд, подчеркнули в ОАК.

В корпорации также отметили, что именно Коротков был генеральным конструктором самолета Су-34, который доказал свои высочайшие характеристики в недавней операции в Сирии.