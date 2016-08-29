Продавать онлайн разрешат лишь сухое вино и пиво

Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин разрешат торговать спиртным и табаком в интернете крупным оптовым компаниям и федеральным ритейлерам. При этом список алкогольной продукции, предложенной к продаже, будет небольшим — лишь сухое вино и пиво. Все ограничения, действующие сейчас для стационарных магазинов, сохранят свою актуальность и для интернета. В Минздраве по-прежнему уверены, что любой уровень доступности алкоголя в Сети недопустим.

О том, какой будет схема онлайн-продаж алкоголя и сигарет, «Известиям» рассказал замминистра Минэкономразвития Олег Фомичев. По его словам, на первом этапе потребителям будут доступны только легкие алкогольные напитки, например сухое вино и пиво. Они могут быть представлены на специализированных сайтах, которые получат аккредитацию у Минфина. Либо право на продажу алкоголя предоставят лишь оптовым компаниям и крупным федеральным ритейлерам.

Замминистра подчеркнул, что главный вопрос при онлайн-продажах алкоголя состоит в том, как реализовать механизмы контроля, которые уже заложены в действующем законодательстве. Речь идет об ограничении по времени и запрете продаж для несовершеннолетних. Конечно, весь алкоголь должен быть легальным и отражаться в ЕГАИС, отметил чиновник.

Например, среди вариантов контроля возраста потребителя рассматривается такой: покупатель оплачивает покупку банковской картой, а при доставке товара предъявляет паспорт или другой документ, который подтверждает личность. При этом мерой пресечения может быть досудебная мгновенная блокировка тех сайтов, которые торгуют алкоголем нелегально.

— Если алкоголь употребляется в небольших количествах и умеренно, то никаких отрицательных последствий для здоровья не наблюдается, плюс к этому мы считаем, что лучше смещать спрос в сторону более слабых напитков, — пояснил Олег Фомичев.

В случае с табаком схема может быть более простая, считает он. Например, на сайте должен быть список марок табака, что позволит реализовать ограничение по выкладке табачной продукции в стационарных магазинах, которое существует сейчас. В Минэкономразвития уверены, что с точки зрения состояния здоровья населения никаких положительных моментов в разрешении торговать сигаретами в Сети нет.

Очередная рабочая группа, на которой состоятся финальные обсуждения деталей механизма торговли этими товарами в интернете, состоится в сентябре. В течение осени итоговые предложения по онлайн-торговле алкоголем и табаком может подготовить и Минпромторг. В пятницу в ведомстве «Известиям» сказали, что в письменном виде предложения по этому поводу еще не готовились.

Между тем в Минздраве уже высказались против подобных шагов.

— Предложение о снятии запрета дистанционной продажи алкогольной продукции способно нивелировать позитивное воздействие сокращения точек продаж алкоголя — одной из наиболее эффективных мер борьбы с вредным потреблением алкогольной продукции, — сказали в пресс-службе ведомства.



Реализация товаров дистанционным способом невозможна без рекламы, воздействующей на неопределенный круг лиц, в том числе на детей и подростков, напоминают в Минздраве.

По статистике ведомства, благодаря принятым в последние годы ограничительным мерам потребление алкоголя в стране снизилось c 14,3 до 10,5 литра на душу населения с 2009 по 2015 год.

Олег Фомичев не согласен с тем, что интернет-магазины ухудшат антиалкогольную ситуацию, если разрешить продажу алкоголя в Сети.

— Надо понимать, что электронный ритейл — это все равно заказ через интернет, здесь есть время доставки, необходима стыковка потребителя с продавцом, — отметил он, добавив, что, например, мелкая розница с шаговой доступностью имела преимущество в том, что давала потребителю возможность в шаговой доступности быстро купить алкоголь, а интернет-торговля такого преимущества лишена.

Гендиректор «Седьмого континента» Александр Агеенков считает, что «любой новый канал продаж интересен для торговых сетей, но в этом случае — вряд ли с учетом общего тренда на ужесточение правил по всем фронтам». Он напомнил, что до сих пор в онлайн-продажах алкоголя и табака не решены две проблемы — как проверить возраст покупателя и время реализации.

— И как это решат — непонятно, — сказал он.



Представитель АКИТа Артем Соколов напомнил, что за рубежом есть много действующих вариантов по решению этих проблем. Например, идентификация личности по банковской карте с подтверждением на месте передачи товара.

Менеджер по коммуникациям Imperial Tobacco Боброва Дарья говорит, что современные методы идентификации личности позволяют контролировать возраст покупателя как в момент заказа продукции, так и во время ее получения.

— В процесс контроля в этом случае вовлечены продавец и курьер, именно по этой причине контролировать факт продажи сигарет и алкоголя дистанционным способом совершеннолетним потребителям сегодня не составляет труда, — считает она.

В Минфине, «Окее», X5 retail group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), Союзе пивоваров, Союзе производителей алкогольной продукции комментариев не предоставили. В «Ашане» и «Дикси» от комментариев отказались.

