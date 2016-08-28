Меркель: еще не время снимать санкции с России

Канцлер Германии добавила, что в зависимости от реализации минских соглашений этот вопрос может оказаться в повестке дня
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что еще не пришло время для снятия санкций с России, однако этот вопрос может оказаться в повестке дня. Об этом Меркель заявила в интервью телеканалу ARD.
«Учитывая ход реализации «Минска», к сожалению, нет», — сказала она, отвечая на вопрос о том, не пришло ли время для аннулирования антироссийских ограничительных мер.
«Но если мы продвинемся в реализации минских соглашений, то это, конечно, окажется на повестке дня», — уточнила канцлер Германии.
Россия не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в контактной группе в качестве посредника.
По словам главы пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова, «Россия не может реализовать минские договоренности, ибо в минских договоренностях об этом не идет речь». При этом Песков подчеркнул, что Москва с глубоким непониманием продолжает относиться к попыткам увязать санкционную тему в отношении РФ с темой реализации минских соглашений.
Ранее «Известия» писали, что, согласно заявлениям главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, Германия и Франция не удовлетворены ходом реализации договоренностей «Минска-2». По его словам, обе стороны продолжат прикладывать дипломатические усилия в «нормандском формате» для урегулирования кризиса на Украине.
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